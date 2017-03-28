В МЭРТ назвали потери украинского экспорта из-за захвата Крыма и части Донбасса

За последние годы потери украинского экспорта из-за оккупации Крыма Россией и захвата части Донбасса составили 12,9 млрд долларов.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные Министерства экономического развития и торговли.

В то же время агентство уточнило, что общие экспортные потери Украины составили 25,2 млрд долларов.

"… доля Крыма, Донецкой и Луганской областей в общем объеме экспорта украинских товаров снизилась с 26,6% в 2013 году до 10,4% в 2015 году", — говорится в статье.

Ранее первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что прямые потери Украины от введенного Россией в 2016-м продуктового, торгового и транзитного эмбарго в отношении наших товаров составляют около 400 млн долларов.