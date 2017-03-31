Гонтарева задекларировала 57 миллионов дохода, землю, дом и Mercedes

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в 2016 году получила совокупный доход в размере 57 млн грн.

Такие данные декларации Гонтаревой опубликованы на сайте Нацбанка.

Сумма заработной платы главы НБУ за 2016 год до налогообложения и уплаты военного сбора составила 1,9 млн грн.

Согласно сообщению, из заработной платы главы НБУ был удержан подоходный налог в размере 359,610 тыс. грн и военный сбор в размере 29,864 тыс. грн.

В прошлом году Гонтарева также получила третий транш от продажи своей части акций компании ICU Holdings Limited (ICU), платеж в 2016 году составил 52,572 млн гривен.

На конец 2016 года сумма на депозитных счетах Гонтаревой в "Укрэксимбанке" составляла 2,655 млн долл.

В 2016 году члены семьи Валерии Гонтаревой получили в собственность земельный участок площадью 2500 кв. м, жилой дом площадью 316 кв. м, автомобиль марки Mercedes Benz 2008 года выпуска и офисное помещение площадью 68,7 кв. м.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию. Суммарный доход политика за 2016 год составил 15,7 миллионов гривен.