Гонтарева о своей отставке: свою миссию я полностью выполнила

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, слухи об отставке которой распространяются уже давно, заявила, что не собирается всю жизнь работать в НБУ банке и предложила президенту Петру Порошенко несколько кандидатур своего преемника.

"Я никогда не говорила, что буду работать в центральном банке всю жизнь. Я считаю, что свою миссию полностью выполнила. Во-первых, страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику инфляционного таргетирования. Во-вторых, мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее устойчивость на будущее. А также мы сделали полную трансформацию Национального банка в мощную модерную институцию, перестроив все процессы. Поэтому я возьму время на отдых и очень хочу провести его с моей семьей. Пока что я даже не хочу думать о новой работе, а дальше посмотрим", — ответила Гонтарева на вопрос о своих планах после отставки, в интервью Укринформ.

В то же время Гонтарева заявила, что митинги и дискредитация ее в СМИ связана с реформами, которые начала ее команда.

"Как вы знаете, мы вывели с рынка много банков, которые занимались незаконной деятельностью, установили новые прозрачные правила, единые для всех. Понятно, что это многим не нравится... И что мы видим? Лишь кто рискует начать настоящие реформы, сразу стартует целая кампания по дискредитации – митинги, грязная кампания в СМИ и все остальное. В НБУ я и моя команда пришли делать реформы, и никто не обещал, что этот путь будет простым. Я уже когда-то говорила по подобному поводу: "Широк путь лжи и обкатанный, а тропа правды – всегда узкая" — сказала Гонтарева.

Гонтарева также заявила, что уже предложила Порошенко несколько кандидатур на должность главы НБУ.

Поэтому на вопрос о том, кого Гонтарева видит на своем месте, глава НБУ ответила: "Неизменность избранного пути – залог успешности нашей страны и поддержки наших международных партнеров. Для финансовых рынков важна последовательность и деполитизированность, технократичность. На этой позиции должен работать настоящий профессионал, банкир, технократ, не политик. Такое мое видение, я уже предложила несколько кандидатур своего преемника. Но выбор, безусловно, за gрезидентом. Уверена, действительно достойный номинант возглавит центральный банк".

Напомним, ранее сообщилось о намерении Валерии Гонтаревой уйти в отставку.