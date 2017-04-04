Рекомендации МВФ. Стало известно, когда в Украине стартует продажа сельхозземель

До конца мая 2017 года Украина планирует принять закон, регламентирующий оборот земель сельскохозяйственного назначения, и с 2018 года — по истечении моратория — запустить продажу сельхозземель.

Принятие до конца мая необходимого закона является структурным маяком МВФ, а готовность запустить продажу сельхозземель содержится в письме Фонду о намерениях украинского руководства, сообщает УНИАН.

"Либерализация рынка земли, включая продажу сельскохозяйственной земли, остается важной для усиления потенциала экономического роста Украины. В связи с этим мы создали рабочую группу с соответствующими министерствами в сотрудничестве со Всемирным банком, которая подготовит закон для открытия рынка земли и ее продажи с учетом ограничительных мер. Принятие парламентом закона об обороте сельхозземель ожидается в конце мая 2017 года. После окончания моратория на продажу сельхозземель в конце 2017 года, появится возможность продажи государственной и частной земли (с 2018 года — ред.)", — говорится в письме.

При этом украинское руководство сообщило о намерении провести разъяснительную кампанию для донесения общественности преимуществ этой реформы.

Накануне в МВФ посоветовали Украине заняться борьбой с коррупцией и повысить пенсионный возраст.

Ранее сообщалось, что МВФ завершил третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования и одобрил выделение нашей стране четвертого кредитного транша в сумме миллиард долларов.

Напомним, ранее президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины Владимир Лановой рассказал на чате в "Главреде" назвал риски свободной продажи земли в Украине.