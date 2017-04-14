Главные ошибки при выборе спецодежды

Распространение современной спецодежды на предприятиях различных сфер и направлений деятельности за последние годы трансформировалось в устойчиво развивающуюся тенденцию. Производители оперативно отреагировали на повышение спроса, и сегодня мы наблюдаем присутствие на рынке значительного числа игроков, которые предлагают широкий ассортимент продукции, удовлетворяющей самым различным критериям.

Такое многообразие не могло не вызвать проблему выбора, когда нахождение оптимальной комплектации спецодежды превращается в достаточно серьезную задачу. Это связано с необходимостью учета многочисленных технических параметров и характеристик, без знания которых покупка столь важного товара может превратиться в лотерею. В этой статье мы перечислим основные ошибки, способные повлиять на правильность решения о приобретении той или иной модели и поможем сделать этот процесс более осмысленным.

Ткани и фурнитура

Одной из распространенных ошибок при выборе ткани является предположение, что существует универсальная ткань, которую в равной степени можно успешно использовать при различных условиях. К примеру, наиболее полно категории универсальных соответствуют смесовые ткани. Они удачно совмещают в себе практичность и легкость в обслуживании, отличающие синтетические материалы, а также вентилируемость и гигиеничность, что характерно для натуральных волокон. Однако при выборе спецодежды на территориях с жарким климатом все же стоит предпочесть изделия из чисто натуральной ткани, а в случае преобладания низких температур лучше остановиться на моделях с присутствием шерсти или синтетических утеплителей. Общий рецепт такой — подбирайте ткань исключительно для ваших конкретных условий, где в дальнейшем будет использоваться изготовленная из нее спецодежда.

В случае с фурнитурой не следует обращать внимание только на ее внешний вид. Определяющими здесь должны быть устойчивость к механическим и другим воздействиям, надежность и функциональность.

Комфорт

Очень часто неопытные снабженцы пренебрегают таким понятием, как комфорт. Для них достаточно приобрести модели из прочной ткани, чтобы, по их мнению, надолго обеспечить сотрудников надежной и хорошей спецодеждой. На практике же получается, что при длительном использовании такая одежда вызывает неприятные потертости и приносит другие неудобства, приводя тем самым к снижению производительности труда и потере мотивации.

Дизайн

Пора уже забыть пришедшее из прошлых лет понятие "роба". Помните, что внешним видом современной спецодежды занимаются дизайнеры высокого уровня, поэтому, выбирая рабочий костюм, брюки или блузку для своих сотрудников, чаще ставьте себя на их место, чтобы понять, какие чувства будет испытывать человек при ношении вашего приобретения.

Выбор поставщика

Подыскивая поставщика для своего предприятия, было бы неправильно ориентироваться только на цены. Высокая стоимость может означать как отменные характеристики, так и целый ряд посредников в торговой цепочке, а низкая может свидетельствовать не только о проблемах с качеством, но и скрывать ответственного и мудрого производителя, которого интересует долговременный результат.

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