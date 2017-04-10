Гонтарева подала в отставку

Об этом она заявила во время внеплановой пресс-конференции.
Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что подала в отставку.
Об этом она заявила 10 апреля во время пресс-конференции в Киеве, пишет УНИАН.
Гонтарева отметила, что если Верховная Рада примет ее отставку до 10 мая, то она уйдет с поста главы НБУ раньше.
"Я сегодня волнуюсь, потому что почти после трехлетнего срока пребывания на посту я приняла решение оставить этот пост. Я подала президенту прошение об отставке с 10 мая", — сказала Гонтарева.
Также глава НБУ отметила, что других изменений в составе правления НБУ и политике регулятора не предвидится.
"Я считаю, что моя миссия полностью выполнена, реформы проведены. Надеюсь, что президент в ближайшее время примет мое прошение об отставке", — добавила Гонтарева.
При этом она высказала ожидание, что ее преемником на посту главы НБУ будет политически независимая фигура.
Ранее неоднократно сообщалось о скором увольнении главы Национального банка.
Ранее СМИ назвали имена, кто может сменить Гонтареву на посту главы Нацбанка.
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Видео: НБУ