Путин хочет создать электронную систему отслеживания товаров из Украины

Президент РФ Владимир Путин хочет создать в Евразийском экономическом союзе (ЕврАзЭC) электронную систему отслеживания товаров из Украины.

Об этом он сказал на встрече в Бишкеке президентов стран ЕврАзЭC (РФ, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии), пишет УНИАН.

"Еще одним элементом укрепления Евразийского экономического союза является сочетание наших информационных систем наших госорганов, в первую очередь таможенных служб, с целью создания механизма мониторинга движения товаров по территории союза", — сказал Путин.

"Это дало бы возможность улучшить решение таких проблемных вопросов для транзита товаров третьих стран, в том числе и Украины", — считает он.

По словам Путина, об этом президенты неоднократно "дискутировали" и пришли к выводу, что введение электронной системы отслеживания товаров помогло бы и "нашим партнерам, которые находятся за пределами союза".

Ранее эксперт Ярослав Жалило заявил, что война с РФ на Донбассе — лучшее доказательство, что Украине не по пути ЕврАзЭС.