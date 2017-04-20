Гройсман назвал условие, при котором Украина может совершить экономический прорыв

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина за следующие три года может совершить экономический прорыв, который ощутят граждане, если в стране власти будут принимать профессиональные, а не популистские решения.

Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, говорится на сайте Кабмина.

В то же время чиновник подчеркнул, что экономика нашего государства уже растет.

"Они (2017-2020-е годы — Ред.) могут стать годами прорыва для Украины, если принимать не популистские, а качественные и профессиональные решения", — отметил глава правительства.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что экономика Украины, которая еще три года назад была на грани коллапса, начала восстанавливаться. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.