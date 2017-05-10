В Украине инфляция замедлилась до 12,2% — Госстат

В Украине инфляция в апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года замедлилась до 12,2% с 15,1%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, пишет УНИАН.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим месяцем, мартом, инфляция в апреле замедлилась до 0,9% с 1,8% в марте к февралю.

С начала года, по сравнению с декабрем, потребительские цены в Украине выросли на 4,9%.

По информации Госстата, в апреле в годовом выражении наибольший рост цен зафиксирован на горячую воду и отопление — 88,9%, электроэнергию — 63,7%, алкогольные напитки и табачные изделия — 28,3%, масло — 28,3%, водоснабжение — 27,3%.

По сравнению с предыдущим месяцем в апреле больше всего выросли цены на овощи — 7,6%, фрукты — 5,3%, содержание домов и придомовых территорий — 5%, водоснабжение —3%, автодорожный пассажирский транспорт — 2,7%, связь — 2,7%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

В то же время базовая инфляция в Украине в апреле 2017 года в годовом выражении, по сравнению с апрелем 2016 года, осталась на уровне 6,3%, зафиксированном в марте к марту.

Как отметили в Госстате, по сравнению с предыдущим месяцем, мартом 2017 года, базовая инфляция в апреле замедлилась до 0,6% с 1,7% в марте к февралю.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, базовая инфляция составила 3,4%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, ранее были названы самые подорожавшие в 2016 году услуги и продукты.