Россия подкинула деньжат на сырье для отжатых заводов на Донбассе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ о выделении 10 миллиардов рублей Федеральному агентству по государственным резервам.

Об этом сообщает российский РБК.

По данным издания, средства будут потрачены на покупку сырья, необходимого для работы заводов самопровозглашенной ДНР.

"Росрезерв" отвечает за обеспечение мобилизационных нужд России и занимается оказанием гуманитарной помощи. Ранее оно не закупало сырье для металлургической промышленности.

В начале апреля глава "Росрезерва" Дмитрий Гогин говорил, что агентство оказывает гуманитарную поддержку предприятиям Донбасса "за счет имеющихся резервов". Выделенные деньги вероятнее всего будут потрачены на руду для сталелитейных предприятий Донбасса, предполагают эксперты.

"По текущим ценам на руду, 10 млрд рублей эквивалентны 2 млн тонн этого сырья, а это обеспечит производство примерно 1,5 млн тонн стали", — подсчитали они.

По оценкам аналитиков, для выхода на производство на уровне прошлого года двум крупнейшим заводам Донбасса — ЕМЗ и Алчевскому меткомбинату — необходимо 350 тысяч тонн железной руды ежемесячно.

По данным издания, транспортировать руду будет компания "Еврохим" Андрея Мельниченко. Предприятие будет ежемесячно отгружать небольшие партии железорудного сырья в рамках поставок для Росрезерва.

При этом, в апреле "Российские железные дороги" предоставили 25-процентную скидку на перевозку железорудного сырья на станцию Успенская Ростовской области, пограничную с Донецкой областью.

"Помимо "Еврохима" в схеме поставок руды для непризнанных республик также примут участвие "Северсталь" и "Металлоинвест"", — пишет издание со ссылкой на источники, близкие к компаниям.

Напомним, ранее сообщалось, что рабочие "отжатых" предприятий угрожают забастовками боевикам ЛДНР.