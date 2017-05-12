"Конец режима Путина". Финансист рассказал о новых санкциях против России

У президента России Владимира Путина нет не то, что денег на эскалацию ситуации в Украине, у него не хватит никаких возможностей сделать что-либо с Украиной.

Об этом финансист и блогер из России Слава Рабинович написал в материале на "Апострофе".

"Можно, конечно, ввести танки не только в Киев. Российские танки можно снова ввести в Будапешт. Это теоретически. Но практически это будет не только конец режима Путина, но и вообще России как таковой. Будут введены секторальные санкции с полным эмбарго на российские энергоносители, будет отключение SWIFT, а также огромное количество других санкций, которые только можно себе представить. Тогда наступит одномоментный коллапс режима — закончится все очень скоро и очень просто. Поэтому у Путина нет абсолютно никакого способа, чтобы каким-либо образом эскалировать ситуацию в Украине, даже если бы у него "были бы на это деньги". Он это прекрасно знает", — подчеркнул он.

"Если он будет еще больше поддерживать пророссийских боевиков Донбасса, то чего этим добьется? Он добьется еще большего обнищания своей страны и населения, которое не будет бесконечным образом терпеть это, тем самым он будет лишь ускорять конец своего режима вместе с его ОПГ. То, что это все закончится и рухнет, — 100%. Путин никогда не сможет повернуть время вспять, никогда не сможет выиграть. Он был изначально обречен и сейчас обречен, и будет обречен. Вопрос заключается только во времени и обстоятельствах, а также в наступлении или не в наступлении ответственности за его преступления", — добавил Рабинович.

Напомним, ранее экс-депутат Госдумы объяснил, почему у Путина "земля горит под ногами".