Доллар "потерял" две копейки. Нацбанк повысил курс гривны

Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на две копейки.

Официальный курс гривны на 18 мая:

100 долларов — 2641,7446 грн (17 мая — 2643,3401);

100 евро — 2936,8275 грн (2923,2698);

10 рублей — 4,6560 грн (4,6984).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.