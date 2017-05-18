Доллар "потерял" две копейки. Нацбанк повысил курс гривны

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2936,8275 грн.
Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на две копейки.
Официальный курс гривны на 18 мая:
100 долларов — 2641,7446 грн (17 мая — 2643,3401);
100 евро — 2936,8275 грн (2923,2698);
10 рублей — 4,6560 грн (4,6984).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.