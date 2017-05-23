Нацбанк обвинили в давлении на судей

Нацбанк пытается удержать ликвидации банков в судах, используя политическое давление.

Об этом в комментарии УНН сообщил адвокат, председатель ОО "Общественный контроль банков" Арсен Маринушкин.

Размещенные на сайте Нацбанка заявления о вынесении неправосудных решений в пользу ликвидируемых банков — является элементом этого давления, отметил он.

"Сейчас есть 12 судебных решений относительно неплатежеспособных банков, которыми в одних случаях отменено решение о признании банка неплатежеспособным, в других — решение о ликвидации банков.

НБУ не имеет права делать такие высказывания, как и не имеет права указывать о том, что это неправосудные судебные решения. Если в НБУ считают, что решение является неправосудными, неправомерными или незаконными — нужно исключительно в процессуальный способ обжаловать такие решения. Поэтому, я считаю, что такие высказывания на официальном сайте НБУ можно считать давлением на суды", — подчеркнул Маринушкин.

Адвокат напомнил, что в конце прошлого года руководительница Нацбанка Валерия Гонтарева попыталась вмешаться в судебную систему, направив письмо на имя председателя Верховного суда Украины с рекомендациями, как судьям выносить решение. Тогда возмущенная общественность не только опубликовала это письмо в соцсетях, но и обратилась в Генеральную прокуратуру с заявлением об открытии уголовного производства.

"Мы обратились непосредственно к председателю Верховного суда Украины и получили ответ, что ВСУ реагирует исключительно на процессуальные документы, а на письмо НБУ, что отвечать давать не будут. Тогда мы обратились в ГПУ для того, чтобы был поставлен уголовное производство.

За подписью заместителя генерального прокурора Юрия Столярчука мы получили ответ о том, что они не видят состава уголовного преступления в этом случае", — рассказал он.

Однако, заявление все же было зарегистрировано. Суд обязал прокуроров открыть уголовное производство по факту давления на суд. Однако Маринушкин не верит в неотвратимость наказания Гонтаревой.

"Учитывая политическое состояние и политическую ангажированность непосредственно ГПУ, мы отдаем себе отчет о том, что сложно будет привлечь Гонтареву к ответственности именно в части этого уголовного преступления", — подчеркнул адвокат.

Маринушкин также прокомментировал судебные баталии между Нацбанком и ликвидированными банками, отметив, что несмотря на положительные решения, банки не могут вернуться на рынок из-за отсутствия законодательного механизма.

"Действующее законодательство не содержит процедуры восстановления деятельности банков. Нет такой нормы ни в ЗУ "О системе гарантирования вкладов и физических лиц", ни в ЗУ "О банках и банковской деятельности".

Этим оперируют непосредственно в НБУ, поскольку, получив такие судебные решения, они их просто не выполняют, не возвращают лицензии этим банкам, не возобновляют их деятельности, поскольку они, не имеют механизма возврата таких банков.

Хочу отметить, что вкладчиками банков был разработан законопроект № 6372-2. В нем есть целый раздел, посвященный вопросам восстановления функционирования деятельности банка, которые по решению суда были фактически возвращены. Поэтому, пока нет соответствующей законодательной нормы, нельзя говорить о реальном возобновлении деятельности банков", — отметил он.

Напомним, незаконно ликвидированными признали 12 банков, в частности: "Финансовая инициатива", "Союз", "Украинский инновационный банк", "Премиум", "Капитал", "Велес", "Радикал банк", "ТК Кредит", "Восточно-промышленный коммерческий банк", "Киевская Русь", "КСГ банк", "Крещатик".

В суде также рассматривают незаконную ликвидацию банка "Михайловский". Эксперты обвиняют руководство Нацбанка, в частности заместителя председателя Екатерину Рожкову в том, что она способствовала ликвидации банка "Михайловский" в пользу своего бывшего работодателя Бориса Кауфмана и его "Платинум банка". Сообщается, что банк "Михайловский" намеренно ликвидировали, чтобы за счет его кредитного портфеля докапитализировать "Платинум банк".