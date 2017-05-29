НБУ снова снизил курс гривны, доллар подорожал на семь копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2949,6274 грн.
Национальный банк снова снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на семь копеек.
Официальный курс гривны на 29 мая:
100 долларов — 2634,5368 грн (26 мая — 2627,6670);
100 евро — 2949,6274 грн (2946,6658);
10 рублей —4,6419 грн (4,6864).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.