В Украине запретили движение тяжелых фур в жаркие дни

С сегодняшнего дня, 1 июня, в Украине частично ограничат движение тяжеловесного транспорта.

Об этом говорится в сюжете программы "Сніданок з "1+1", сообщает ТСН.

С 10:00 до 22:00, если температура воздуха превышает 28 градусов, водители фур не должны выезжать на трассы и дороги. Дело в том, что асфальтовое покрытие имеет на 10-15 градусов выше температуру. Соответственно, тяжеловесный транспорт может легко повредить автодороги. Ограничение будет действовать в течение лета.