Доллар "отвоевал" копейку. Нацбанк назвал курс гривны после выходных

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2947,9328 грн.
Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на копейку.
Официальный курс гривны после выходных — на 6 июня:
100 долларов — 2628,0938 грн (2 июня — 2627,0953);
100 евро — 2947,9328 грн (2947,3382);
10 рублей — 4,6361 грн (4,6467).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.