Доллар "отвоевал" копейку. Нацбанк назвал курс гривны после выходных

Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на копейку.

Официальный курс гривны после выходных — на 6 июня:

100 долларов — 2628,0938 грн (2 июня — 2627,0953);

100 евро — 2947,9328 грн (2947,3382);

10 рублей — 4,6361 грн (4,6467).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.