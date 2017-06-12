В Украине новая афера с землей: смена кадастровых номеров — СМИ

12 июня 2017, 18:13

Гендиректор ООО СП "НИБУЛОН" Алексей Вадатурский обратился к министру аграрной политики и продовольствия Тарасу Кутовому

В Украине обнаружена новая афера с земельными участками. Чиновники меняют кадастровые номера существующих земельных паев и по своему усмотрению распоряжаются "новыми" землями. В то же время люди, имеющие на руках госакты, фактически остаются без земельных участков.

Об афере стало известно из письма министру аграрной политики и продовольствия Тарасу Кутовому от гендиректора ООО СП "НИБУЛОН" Алексея Вадатурского, сообщает Ukranews.com.

Согласно письму, компания выявила такую ситуацию на территории Ивановского сельсовета Чигиринского района Черкасской области. Ряд местных жителей с 2008 года были арендодателями "НИБУЛОНа". Договора с ними подписаны до 2023—2028 года и зарегистрированы в Госреестре вещных прав на недвижимое имущество согласно требованиям действующего законодательства.

Однако в апреле 2017 стало известно, что 13.10.2016 распоряжением Чигиринской РГА было выдано разрешение на разработку техдокументации на землеустройство на этих участках ООО "Капитал-Риэлт С.Д." на более чем 57 га. При этом наделы были выделены якобы из нераспределенных (невостребованных) земельных паев. Уже на основании этого решения был заключен договор аренды — теперь получателем средств будет являться Чигиринская РГА и Ивановский сельсовет, а не пайщики. В состав этих земельных участков вошли более 31 га земли, которая находится в аренде "НИБУЛОНа".

"При этом, при формировании земельных участков общей площадью 57,5074 га, …, были безосновательно изменены кадастровые номера земельных участков, принадлежащих физическим лицам на праве собственности и находящихся в пользовании нашего общества согласно ранее заключенных договоров аренды земли, и переданы данные земельные участки в аренду ООО "Капитал-Риэлт С.Д." уже с определенными другими кадастровыми номерами", — отмечается в письме.

Согласно законодательству, кадастровый номер отменяется только в случае отмены государственной регистрации земельного участка. Смена собственника или пользователя земельного участка, изменение сведений о ней не является основанием для отмены кадастрового номера. Кроме того, с участками не происходило делений и объединений, что могло бы повлечь отмену госрегистрации.

"Приняв распоряжение от 13.10.2016 № 289, глава Чигиринской райгосадминистрации противоправно лишил владельцев права собственности на принадлежащие им земельные участки, незаконно распорядился земельными участками частных землевладельцев, которые не относятся к государственной форме собственности, то есть действовал безосновательно, вне полномочий, и не образом, предусмотренными Конституцией и законами Украины", — написал Кутовому Вадатурский. Он призвал чиновника принять возможные меры реагирования с целью предотвращения нарушения законных прав и интересов владельцев земельных участков и поручить Госгеокадастру Украины провести проверку законности действий его территориального органа районе, в том числе действий регистраторов по изменению кадастровых номеров.

Кроме того, он также призвал поручить Госгеокадастру принять безотлагательные меры по восстановлению кадастровых номеров, которые были определены на основании государственных актов о праве собственности на земельные участки.

Несмотря на то, что дело якобы сдвинулось с места, обманутые землевладельцы (Цубера М.В., Щербина Н.В., Бойко К.И., Безклуба Р.П., Сас З.З., Гринжола А.П., Судорженко М.С., Нодь Е.И., Онуфриевич А. Д.) и законный землепользователь ждут от чиновников соответствующих государственных органов восстановление их нарушенных законных прав и интересов, а также публичного извинения за совершенные незаконные действия. А правоохранительные органы, со своей стороны, должны провести тщательную проверку законности действий чиновников и дать им правовую оценку с целью предотвращения земельных махинаций в будущем.

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Земля Вадатурский афера Кутовой
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