Общественный деятель обвинил Ефремова в доведении Стахановского коксохимзавода до банкротства

Генеральному прокурору Украины Луценко Ю.В.

Из открытых источников мне стало известно, что к банкротству и фактической ликвидации Стахановского коксохимзавода причастен экс-депутат ВРУ Александр Ефремов.

В частности, находясь на государственной службе в областной государственной администрации, Ефремов оказывал на руководство завода давление с целью заставить Стахановский коксохимзавод закупать газ исключительно у компании ЗАО "Фонд" по вдвое завышенным рыночных ценам. По словам бывшего директора СКХЗ Сергея Титова, еще в бытность Ефремова в должности заместителя председателя Луганской ОГА, его вызвали в облгосадминистрацию, где заставляли заключить договоры на поставку газа с ЗАО "Фонд". Рыночная цена 1 тыс. кубометров газа в то время составляла около 30 долларов США, однако ЗАО "Фонд" продавал газ СКХЗ по 85 долларов, что экономически было непосильным для завода.

Согласно материалам официальной проверки, проведенной по поручению Кабмина №3085/5, во время работы на должности заместителя председателя Луганской облгосадминистрации, Ефремов был одним из основателей ЗАО "Фонд" (в период с 11 марта 1997 до 22 марта 1999), обладая 10% уставного фонда компании. ЗАО "Фонд" с ноября 1997 году была учредителем ЗАО "Луганский энергетический альянс", которое, в свою очередь, с мая 1998 было учредителем ПАО "Укркоммунбанк".

С июля 1996 по октябрь 1997 СКХЗ работал в составе смолоперерабатывающего цеха, отделения инден-кумарованых смол, термоантрацитового цеха, а также вспомогательных подразделений (промышленная котельная, железнодорожный цех, транспортный цех, ремонтно-механический, электрический, КИП), входивших в состав коксохимического завода и находившихся на его балансе.

В октябре 1997 года ЗАО "Фонд" прекратило подачу газа на завод, аргументируя свое решение наличием задолженности СКХЗ перед ЗАО "Фонд" за потребленный газ в размере 7 млн гривен.

Из-за отсутствия газопоставки на завод в зимний период 1997-98 гг. была остановлена ​​котельная, в результате чего значительная часть оборудования и агрегатов были заморожены. Производственные мощности остановили производственный цикл на 8 месяцев.

В июле 1998 года ЗАО "Фонд" возобновил поставки газа на завод, но только для переработки собственного сырья. По условиям возобновления поставок газа, руководству СКХЗ было категорически запрещено принимать сырье от других поставщиков. В то же время, ЗАО "Фонд" загружал производство сырьем лишь на 4,5%, не давая таким образом загрузить производственные мощности и рассчитаться с поставщиком за потребляемый газ.

Осенью 1999 года производственные мощности смолоперерабатывающего цеха СКХЗ из-за долгов перед ЗАО "Фонд" за потребляемый газ были проданы на аукционе с двумя участниками — ЗАО "Фонд" и "Луганский энергетический альянс" — структурами, находившимися в кругу финансовых интересов Ефремова.

Согласно действующему законодательству, в торгах обязательно должны участвовать не менее трех покупателей. Таким образом, аукцион по продаже производственных мощностей смолоперерабатывающего цеха проходил с нарушениями законодательства. Примечательно, что обязательный для участия в аукционе залог покупатель также не внес.

По итогам торгов, победителем аукциона было признано ЗАО "Фонд", которое приобрело оборудование цеха по 2 578 144,62 грн. Впрочем, все деньги от продажи на аукционе пошли в счет погашения кредита за потребляемый газ победителю аукциона — ЗАО "Фонд".

28 сентября 1999 новоназначенный руководитель СКХЗ Александр Зябрев заключил с "Укркоммунбанк" кредитный договор №345 на получение кредита в сумме 2 574 970 грн для оплаты поставок газа. Полученные кредитные деньги коксохимзавод, в качестве оплаты за природный газ согласно договору перечислил на счет ЗАО "Фонд".

В 2000 году суд объявил завод банкротом и назначил ликвидаторами представителей ЗАО "Фонд", который был основным кредитором. С марта 2000 года начался демонтаж производственных мощностей СКХЗ на металлолом.

Учитывая вышеприведенные факты, требую открыть уголовное производство против Ефремова А. согласно ч. 1 ст. 364 УК (злоупотребление служебным положением).

Дмитрий Снегирев, сопредседатель ОИ "Права справа"