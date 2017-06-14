Гройсман пообещал украинцам зарплаты в 10 тысяч

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает украинцам, что в обозримом будущем средняя зарплата в стране будет не ниже 10 000 гривен.

Об этом он заявил в ходе заседания правительства, посвященного среднесрочному бюджетному планированию до 2020 года, пишет Обозреватель.

Он также подчеркнул, что уже в 2017 году средняя зарплата украинцев достигнет 7 000 гривен.

"Нужно всем понимать, куда мы идем, какие цели и задания перед нами стоят, как все это подкрелпено финансами. Нужно вернуть людям уверенность", — отметил Гройсман.

Кроме того, Кабмин впервые за историю бюджетирования в независимой Украине утвердил среднесрочную бюджетную резолюцию на 2018-2020 годы с заложенными показателями роста экономики в 3%, 4% и 5% на следующие три года, пишет УНИАН.

"Мы решили изменить сам подход, перейти на среднесрочное бюджетное планирование. Это значит, что план будет как минимум на три года — 2018, 2019 и 2020 годы, где мы четко определяем, какие экономические показатели у нас на три года, какие будут бюджеты и какие у нас есть приоритеты в стране. Мы закладываем последовательный рост экономики — 2% (в 2017 году — ред.), 3%, 4%, 5%", — сказал Гройсман.

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