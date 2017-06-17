Стало известно, какой доход Трамп получил за 2016-й год

Президент США Дональд Трамп за 2016 год получил доход в размере почти 57 млн долларов.

Об этом говорится в декларации главы государства, опубликованной Бюро по вопросам этики при правительстве Штатов, пишет 112.ua.

Издание уточнило, что документ состоит из 98 страниц.

Американскому лидеру 37,2 млн долларов дохода принес частный клуб Мар-а-Лаго во Флориде, еще 19,7 млн поступило от Trump International Hotel, расположенного в Вашингтоне.

"Президент по-прежнему должен до 100 млн долларов Deutsche Bank и аналогичную сумму инвестиционному фонду недвижимости Ladder Capital Finance (Нью-Йорк)", — отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп отказался от зарплаты президента США — 400 тыс. долларов в месяц. По оценкам журнала Forbes, состояние политика составляет более 3 млрд долларов.