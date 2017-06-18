Блэкаут возвращается. Оккупанты объявили график отключений электричества в Крыму

В подконтрольной российским оккупантам компании "Крымэнерго" опубликовали график плановых отключений на июль.

Об этом идет речь в сообщении "Крым.Реалии".

Согласно расписанию, электроэнергию планируют выключать практически всех районах аннексированного полуострова.

Отмечается, что в аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму из-за штормовой погоды произошел масштабный обрыв электропроводов.