Глава "ПриватБанка" уходит в отставку

Глава правления национализированного в декабре 2016 года "ПриватБанка" Александр Шлапак выполнил задачи по стабилизации ситуации в банке и проведению аудита его финансового состояния, в связи с чем в ближайшее время планирует завершить антикризисную каденцию на посту.

"Глава правления продолжает руководить банком, одновременно его соответствующее заявление уже подано наблюдательному совету и может быть рассмотрено на следующем заседании в конце июля", — сообщили в пресс-службе "ПриватБанка", пишет УНИАН.

В сообщении отмечается, что в настоящий момент аудит финансовой отчетности банка в соответствии с международными стандартами завершен и на его основании правительство решило докапитализировать "ПриватБанк" еще на 38,565 млрд грн.

Напомним, Александра Шлапака называют среди претендентов на главу Нацбаннка.