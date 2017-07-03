В Кремле прокомментировали рекордное бегство инвесторов из России

Зафиксированный аналитиками рекордный за последние 3,5 года отток капитала из России в Кремле назвали конъюнктурным процессом.

Об этом информирует еizvestia.com.

"Мы по-прежнему считаем, что определенная волатильность возможна всегда: капитал спокойно приходит в страну и спокойно уходит. Это во многом конъюнктурные факторы, на смену одним процессам приходят другие в зависимости от того, когда те или иные параметры инвестиций становятся более привлекательными инвесторам. Поэтому это достаточно волатильный конъюнктурный процесс", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал информацию газеты "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research о том, что четвертый месяц подряд иностранные инвесторы сокращают вложения в активы РФ.

По информации издания, за этот период выведено более 1,6 млрд долларов из российских акций. Это максимальный отток за 3,5 года.

Аналитики связывают бегство инвесторов с нереализовавшимися ожиданиями по поводу сближения США и России после избрания Дональда Трампа, обострением корпоративного конфликта между "Роснефтью" и АФК "Система", а также падением цен на нефть.

Комментируя влияние на отток капитала названного корпоративного конфликта, Песков в очередной раз отметил, что "это разбирательство происходит исключительно в судебной плоскости, и это не имеет никакого отношения к инвестиционному климату в стране".

Напомним, в Кремле объяснили, чего ждут от встречи Путина с Трампом.