Россия продлила санкции против Украины и стран Запада

Правительство Российской Федерации до 31 декабря 2018 года продлило действие контрсанкций, которые были введены странами Запада.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном в среду утром, 5 июля, на сайте правительства РФ.

"Продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн", — отмечается в сообщении.

Также на сайте правительства РФ добавили, что ограничения направлены на "распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России".

Напомним, западные страны ввели антироссийские санкции в 2014 году из-за ситуации в Украине и в Крыму.

Москва в ответ ограничила импорт продуктов из стран, которые наложили ограничения.

Эмбарго распространяется на мясо, колбасы, рыбу и морепродукты, овощи, фрукты и молочные продукты.

На Западе отмечают, что санкци и против России будут действовать до выполнения РФ Минских соглашений.

Кроме того, 30 июня сенат в США доработал законопроект о санкциях против России, что позволит начать его рассмотрение в палате представителей.