Доллар снова подешевел. Нацбанк назвал курс гривны на понедельник

Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на четыре копейки.

Официальный курс гривны на понедельник, 10 июля:

100 долларов — 2602,2967 грн (7 июля — 2606,0308);

100 евро — 2969,7410 грн (2966,9661);

10 рублей — 4,3099 грн (4,3259).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.