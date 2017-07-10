Доллар снова подешевел. Нацбанк назвал курс гривны на понедельник

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2969,7410 грн.
Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на четыре копейки.
Официальный курс гривны на понедельник, 10 июля:
100 долларов — 2602,2967 грн (7 июля — 2606,0308);
100 евро — 2969,7410 грн (2966,9661);
10 рублей — 4,3099 грн (4,3259).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.