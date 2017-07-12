Порошенко заявил о существенном увеличении иностранных инвестиций в экономику Украины

В экономику Украины существенно увеличился приток иностранных инвестиций.

Об этом президент Петр Порошенко сообщил во время церемонии открытия предприятия "ГуалаПак Украина" в Сумах, сообщает УНИАН.

"Мы сегодня уже имеем рост прямых иностранных инвестиций более чем на полмиллиарда долларов США, а общее количество превышает 4 млрд долларов в прошлом году. Это все делается в условиях войны и агрессии против Украины, но это не мешает верить в будущее Украины, верить в эффективность украинских реформ", — подчеркнул глава государства.

"Я хочу призвать наших иностранных партнеров активнее инвестировать в Украину", — заявил он.

Порошенко также подчеркнул, что в Украине за три года войны открылось 60 новых заводов.

"За последние три года, за три года войны и во время этих суровых испытаний, в Украине открылось 60 новых заводов, и этих темпов Украина не знала никогда. Это яркое свидетельство доверия со стороны наших партнеров. И это не просто доверие на словах, они голосуют за будущее Украины гривней, евро, долларом, фунтом", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине промпроизводство выросло на 1,2% после трехмесячного падения.

Фото: @STsegolko.