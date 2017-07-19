Украинцев ждет очередное повышение цен на алкоголь и табачные изделия

В среду, 19 июля, Кабинет министров одобрил законопроект о повышении акцизов на сигареты, пиво и этиловый спирт.

Кабмин предложит Верховной Раде повысить акцизный налог на сигареты с 445,56 до 495,46 гривны/1 000 штук, на пиво с 2,78 до 3,09 гривны/литр и на этиловый спирт с 126,96 до 141,18 гривны из расчета за 1 литр 100% спирта, сообщает УНИАН.

Кроме того, для табачного сырья и отходов, заменителей табака, гомогенизированного табака, табачных экстрактов и эссенций акциз планируется повысить с 559,78 до 622,48 гривни/кг, как и для сигар и сигарилл. Адвалорная ставка сохранится на уровне 12%.

Напомним, ранее эксперты спрогнозировали рост цен на продукты и топливо.

В декабре 2016 года в Украине вступило в силу постановление Кабинета министров №828 о повышении цен на отдельные виды алкогольных напитков.