Как закончить земельную реформу, или Правительственная "Что? Где? Когда?"

Говорят, истина лежит между двумя противоположными мнениями. Неверно! Между ними лежит проблема (Гёте)

Предисловие, или Наглядный пример интуитивности

В современном насыщенном и пестром телевещании немного передач прижились с далеких и бурных 70–80-х, из них самым удачным проектом, наверное, можно считать телеигру "Что? Где? Когда?", которая в первый раз вышла в эфир 4 сентября 1975 года. Она прекрасно совмещает в себе и эрудицию, и интуицию: капитан знатоков из высказанных ответов должен выбрать выигрышный вариант, т.е. тут срабатывает совокупность эрудиции игроков и чувство интуиции капитана.

А к чему такое сравнение, поразмыслим в конце статьи.

Смешение терминов, или Мастер-класс Дэвида Шарпа

Мне кажется, обсуждая земельные проблемы, налицо явное смешение терминов "провести/запустить земельную реформу" и "запустить земельный рынок", наглядным примером к этому послужит недавнее высказывание министра финансов Александра Данилюка: "Мы планируем, как это было предусмотрено в прошлых меморандумах, запустить земельную реформу в этом году".

На самом деле, земельную реформу в Украине провели 25 лет тому назад, а рынок земли в самом искаженном виде всегда функционировал и присутствовал в деловой среде. Отчасти, смешение терминов вызывает заблуждение и мешает трезво увидеть проблему.

Земельную реформу Украина провела еще при СССР, а сама Украина была первой из бывших республик, проведшая столь важнейший процесс. По ходу реформы 7 млн гражданам Украины были переданы земельные участки общей площадью 28 млн га в виде паев. Реформа закончилась парадоксальным итогом: собственники земельных участков не могут распорядиться своей собственностью: согласно ЗКУ (раздел 10, п.15), на них с 25.10.2001 г. распространяется мораторий, и при жизни собственника не допускается любая транзакция, кроме аренды и эмфитевзиса.

Использование термина "провести земельную реформу" искажает значение уже проведенных работ, в таком случае можно говорить лишь об "окончании земельной реформы", но тут встает проблема размежевания паев, что "не допускается" согласно мораторию, мораторий никак не удается отменить из-за отсутствия закона "Об обороте земель" получается какой-то заколдованный круг. Одним словом, учитывая сложившуюся ситуацию, проблема для острых обсуждений, которые явно не закончатся ни завтра, ни послезавтра.

Запуск полноценного земельного рынка является конечным итогом земельной реформы. Как ни странно, земельный рынок функционировал и при Союзе, когда это каралось законом. Не могу передать свое безграничное удивление, когда в Украине я обнаружил, что здесь и по сей день существует одна из теневых схем земельного рынка, которая в Грузии работала 30–40 лет назад, а именно — продажи дачных участков. А она очень проста: "Книжки огородников садоводства" старых землепользователей—продавцов уничтожаются и заводятся новые книжки на покупателей.

Для теневого рынка не является преградой действующий на сегодня мораторий: за 6 лет (2004–2009 гг.) в обход моратория были проданы 4,7 млн гектаров паевых земель. Тем, кто "не может дотерпеть" до отмены действия моратория, рекомендуется заключить договор аренды, эмфитевзиса, обмена бартером – "договор мены является легальным способом отчуждения земельного участка", или заключение договора с физическим лицом, в котором пай идет в залог: "По такому договору кредитор имеет право в случае неисполнения должником обязательства получить удовлетворение за счет залога (ч. 1 ст. 572 ГК Украины)".

Все договора в отношении земельных участков должны основываться на объективной потребности, и не должны быть вынужденными из-за моратория, правительство не должно провоцировать теневые отношения, это и коррупция, и непоступившее в казну огромное количество денежных средств, и черное пятно на имидже государства.

Мастер-класс Девида Шарпа для меня является прекрасным наглядным примером для выявления и устранения проблем.

В Грузии в 1998 году заработал пилотный проект по системной регистрации имущества. Так как он был международным (доноры— Всемирный Банк и IFAD), в заморских экспертах нехватки не было. Одним из первых и самым долгосрочным был шотландец Девид Шарп, эксперт Всемирного Банка и ROS (Registers of Scotland), внёсший огромный вклад в развитии регистрации имущества в Грузии.

На первом же тренинге на примере телевизора он продемонстрировал, как фиксировать проблему и намечать пути для её решения. На первый взгляд, всё было по-детски просто, но к этому методу я часто прибегаю и по сей день: включаем телевизор, а он не включается, значит есть проблема в контакте (включатель, кабель, штепсель). Устранили неполадку, включили телевизор, но на сей раз он не показывает, значит опять возникла проблема и мы не получили желаемый окончательный результат, вот и ищите причину проблемы! Если телевизор не включается, нельзя причину неполадки искать в антенне. Анализируя проблему, его надо разложить по крупицам, их надо решать поочередно, невозможно все проблемы решить одним взмахом.

Раз есть проблема, значит есть и причина, способствующая возникновению самой проблемы, без обнаружения причины невозможно решить саму проблему, потому что вы не знаете в чём она состоит! Без причины не бывает проблемы!

Вот только сомневаюсь: насколько реально решение проблем, не разобравшись в терминах?

Послесловие, или Наглядный пример интуитивности

А в конце — с чего начали: за столом телеигры покрутим волчок, все вопросы должны быть тщательно подобраны, тут не должно быть ни одного неотвеченного вопроса!

Конечно, невозможно, чтобы все знали всё, это абсолютно исключено! После минутного обсуждения вопроса капитан команды должен выбрать правильный ответ, тут должен сработать синтез эрудиция + интуиция, только в этом случае может ответ принести выигрышное очко.

Интуиция и способность трезвой оценки ситуации руководству страны также необходимы, как и капитану команды.

Не буду обсуждать весь интернет-материал о земельной реформе, ей посвящены все мои статьи, но одно хочу отметить — из богатого материала я не встречал варианта ближе моей позиции.

Учитывая все реалии, с полной уверенностью можно сказать: земельную реформу не удастся завершить при нынешнем созыве ВР, ведь бывший первый аграрий Украины Тарас Кутовой сам сомневался в этом: "В нынешнем парламенте нет потенциала для отмены моратория на продажу сельхозземель, — Кутовой". А насколько эффективной окажется деятельность ВРУ следующего созыва, прогнозировать невозможно.

Для поиска рационального выхода из тупиковой ситуации и принятия самого подходящего варианта для Украины как для завершения земельной реформы, так и для функционирования полноценного и цивильного земельного рынка, предлагаю: объявить международный тендер на проект для завершения земельной реформы в Украине.

Учитывая важность проблемы, он должен быть проведен на высочайшем уровне, победителя должна выявить комиссия, специально созданная для этой цели, при президенте или премьере. Комиссия должна быть укомплектована специалистами и экспертами самой высокой пробы.

Год назад я опубликовал проект "Комплексной земельной реформы", в котором изложил пути для окончания земельной реформы и функционирования полноценного земельного рынка в Украине. Этот проект мне кажется самым рациональным для Украины и с огромным удовольствием попытал бы счастья. Я уверен: этот тендер стал бы громким событием мирового масштаба и на него отозвались бы многие профессионалы. Я убежден: в случае полной прозрачности и объективности комиссии, будет выбран действительно достойный вариант для Украины.

Осуществление мною предложенной инициативы будет яркой демонстрацией готовности правительства к сотрудничеству для завершения столь долгосрочной проблематичной реформы, для иностранных партнеров будет ясным сигналом для возвращения Украине имиджа надежного партнера, и избавит от безрезультатного многолетнего бега на одном месте.

фото: bibo.kz