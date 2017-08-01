Высокое качество и разумная цена. Что может стать козырем украинского бизнеса в Канаде

1 августа 2017, 18:15

Украинским компаниям надо исследовать рынок и искать ниши, где они могут конкурировать.

С 1 августа между Украиной и Канадой вступило в действие соглашение о зоне свободной торговли.

Какие возможности предоставляет Киеву беспошлинный доступ к канадскому рынку, выясняла Deutsche Welle.

С 1 августа Канада сразу открыла для украинцев 98% своего рынка. Без пошлин украинские производители смогут экспортировать за океан переработанную сельхозпродукцию, товары пищевой, легкой, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности. Экспорт некоторых товаров будет беспошлинным только в пределах установленных квот. Это касается 108 позиций, в частности, пшеницы, ячменя, яиц, говядины, свинины и другой агропродукции.

В свою очередь Украина обязалась отменить тарифы на 72% канадских товаров, в том числе, на рыбу и морепродукты, зерновые, арахис, соки и минеральную воду. На часть экспорта из Канады пошлины отменяться не одномоментно, а в течение 3, 5 и 7 лет. Сахар Киев исключил из режима свободной торговли, а на импорт мороженой свинины, субпродуктов и канадского сало установил квоты.

"Свободная торговля с Канадой — это безусловный позитив для Украины, которая в условиях потери российского рынка стоит перед задачей диверсификации рынков для своего экспорта", — объяснил DW директор канадско-украинского проекта поддержки торговли и инвестиций (CUTIS) в Украине Игорь Санжаровский.

Кто будет в выигрыше о соглашения?

В Министерстве экономического развития и торговли Украины прогнозируют, что в краткосрочной перспективе выгоду от соглашения о ЗСТ с Канадой получат украинские производители подсолнечного масла, кондитерских изделий и шоколада, алкогольных напитков и пива, одежды, а также металлургические и химические комбинаты. По прогнозам правительства, благодаря либерализации торговли с Канадой Украина может увеличить свой экспорт на 3,5%. Там надеются, что благодаря ЗСТ украинский бизнес ежегодно будет создавать до 600 рабочих мест.

По данным МЭРТ, в 2016 году объем торговли товарами и услугами между Украиной и Канадой составил всего 372 млн долларов. Во внешнеторговом обороте Украины доля Канады составила менее одного процента, в том числе 0,08% составил экспорт в Канаду, и 0,55% — импорт. В прошлом году из Украины поставлялись в Канаду части к подвижному составу, дубильные экстракты, черные металлы, древесина, детские игрушки и молочные продукты. Канадский бизнес поставлял на Украину уголь, рыбу, фармацевтическую продукцию и оборудование.

Нишевый эффект от ЗСТ

Эксперт по вопросам экспорта Олег Мирошниченко считает, что Канада — интересный рынок для Украины, поскольку имеет открытую экономику, а тамошние потребители любопытны и любят экспериментировать с покупками. Поэтому ЗСТ, по мнению эксперта, является особенно перспективной для нишевого бизнеса: "Для успеха на канадском рынке нужен особый продукт. Например, обычные макароны вряд ли заинтересуют потребителя, а вот органическая или веганская паста может заинтересовать. Это же касается и крафтового пива".

По данным исследований, проведенных в рамках проекта CUTIS, для малого и среднего бизнеса Украины наиболее перспективны на канадском рынке пять основных секторов: ИТ-продукция, одежда, обувь, мебель, шоколад и кондитерские изделия.

"Канада ежегодно импортирует товаров на сумму свыше 420 млрд долларов. Это 12 тыс. долларов на одного канадца. Украинским компаниям надо исследовать рынок и искать ниши, где они могут конкурировать. Сочетание высокого качества и разумной цены может стать козырем украинского бизнеса в Канаде ", — считает Игорь Санжаровский.

Напомним, в ноябре 2016 года президент Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой" и внес на рассмотрение Верховной Рады. В марте 2017-го парламент поддержал документ.

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Украина рынок Канада эксперты торговля ЗСТ пошлины Санжаровский Олег Мирошниченко
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