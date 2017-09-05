Аналитик рассказал, как США "кинут" Россию на 1,5 миллиарда

Тесные отношения Кремля и венесуэльского режима дают свои несъедобные плоды. И об очередном подобном урожае стало известно в конце прошлой недели. Речь идёт о намерении комитета по иностранным инвестициям США заблокировать сделку по передаче "Роснефти" 49% акций компании Citgo — "дочки" венесуэльской государственной нефтяной корпорации PDVSA в счёт полуторамиллиардного кредита, выданного ранее Россией.

Об этом аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") пишет в своем блоге в Живом журнале.

По его словам, дело в том, что Citgo, хоть и является "дочкой" венесуэльской компании, но владеет объектами на территории США, а это — два нефтеперерабатывающих завода, 48 нефтехранилищ и сеть трубопроводов. И именно это позволяет Белому дому без особых проблем заблокировать сделку, ссылаясь на угрозу национальной безопасности.

"В итоге, "Роснефть" останется без вожделенной компенсации своего кредита в размере 1,5 млрд долл. И это как минимум! Ведь в подвешенном состоянии остается не только вышеупомянутый кредит, но и общие вливания Россией в Венесуэлу в размере 6 млрд долл., которые Москве обанкротившийся Каракас сможет компенсировать лишь месторождениями", — иронизирует аналитик.

"Но и тут не всё так просто, ведь если власть в Венесуэле сменится (а это так или иначе, но произойдёт), то месторождения будут национализированы и… И российским пенсионерам вновь придётся оплачивать геополитические игрища своей "великой и могучей"? Похоже — да", — резюмировал "Злой Одессит".

Ранее "Главред" сообщал, что Венесуэла страдает от глубокого экономического кризиса, которую президент Николас Мадуро объясняет падением цен на нефть — основной экспортный продукт этой страны. Эксперты называют кризис следствием социалистической политики президента. Кроме того, в стране резко ухудшилась криминогенная обстановка — в 2016 году в Венесуэле были убиты почти 28,5 тыс. лиц.