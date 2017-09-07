Шкафы-купе "Ламелио" в Киеве

Чтобы эффективно использовать каждый квадратный метр, нужно разместить в комнате шкаф-купе, который позволит задействовать все пространство от потолка до пола и разместить большое количество вещей.

Какие виды шкафов предлагает компания "Ламелио"?

В интернет-магазине "Ламелио" представлен большой выбор шкафов купе, выполненных по европейским стандартам с использованием качественных материалов и фурнитуры. Ассортимент компании включает в себя 2-дверные, 3-дверные, 4-дверные, 5-дверные конструкции. Целесообразным решением для нестандартных малометражных комнат станет покупка углового шкафа-купе, который значительно сэкономит пространство в помещении, поскольку займет место в углу.

Кроме того, можно выбрать вариант с подвесной раздвижной системой, где ролики для открывания дверей установлены на верхние рельсы и нижние направляющие. Или можно купить шкаф-купе в Киеве, имеющий опорную систему, в которой дверные полотна перемещаются за счет роликов на нижних рельсах и верхних направляющих. Определиться с оптимальным вариантом помогут консультанты магазина.

Преимущества магазина "Lamelio"

— Продукция высокого качества. В магазине представлена продукция от известных мебельных брендов, которым доверяет множество потребителей. Прочность, надежность, долговечность — основные характеристики представленной продукции.

— Большой выбор расцветок и видов шкафов купе. Разнообразие изделий позволяет каждому покупателю заказать изделие в зависимости от площади помещения, а также стиля интерьера.

— Доставка по всей Украине. Мебель могут заказать жители Киева, а также других регионов страны, куда товар доставляют посредством курьерской службы.