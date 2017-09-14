В Украине назвали цены на новые iPhone 8 и iPhone X

В Украине назвали ожидаемые цены на новые модели iPhone, представленные компанией Apple.

Как сообщает AIN, ссылаясь на данные сети "Цитрус", их стоимость составит от 25 999 до 37 999 гривен.

Так ожидаемая цена iPhone 8 составит от 25 999 грн (в зависимости от комплектации), iPhone 8 Plus — от 29 999 грн. Эти гаджеты попадут в Украину ориентировочно в октябре.

Премиальный смартфон iPhone Х будет продаваться по ценам от 37 999 грн с ноября.

Умные часы Apple Watch Series 3 появятся в продаже в октябре, по цене от 11 999 грн.

"Это — ожидаемые цены, но они должны быть примерно одинаковыми во всем ритейле", — сообщили в компании.

В компании Asbis, которая является одним из официальных дистрибьюторов техники Apple в Украине, не смогли на данный момент дать точных данных по старту продаж и ценам, однако сообщили, что они могут появиться через неделю-полторы, и что обычно гаджеты Apple попадают в Украину через пару месяцев после презентации.

В магазине "Алло", который является одним из официальных продавцов Apple, заметили, что нет данных о сроках или стоимости.

"Что касается стоимости, тут тоже пока нет данных, и даже приблизительно прикинуть сложно, поскольку в отличие от "обычных" дельт между ценой в США и у нас, цены, которые мы увидели на соседних рынках, отличаются от обычной практики", — сообщили в компании.

В США цены на iPhone 8 выглядят так: 64 ГБ — 699 долларов и 256 ГБ — 849 долл., на iPhone 8 Plus — 64 ГБ — 799 долл. и 256 ГБ — 949 долл, iPhone Х на 64 и 256 ГБ стоит 999 и 1149 долл. соответственно.

Напомним, 12 сентября компания Apple в своей штаб-квартире представили новые модели iPhone — 8, 8 Plus и X, цена первых двух стартует от 699, а также 799 долларов соответственно.