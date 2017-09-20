В 2017-м задержаны более 7 тыс. коррупционеров

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в 2017-м правоохранители задержали за коррупционные преступления 7 тыс. 123 человека.

Об этом он рассказал на брифинге, пишет Эспрессо.TV.

В то же время чиновник уточнил, что ежедневно правоохранители задерживают в среднем трех коррупционеров, а иногда и десять.

"За этот год задержаны за коррупционные преступления 7 тыс. 123 человека, из них 2 тыс. 222 (дела — Ред.) на данный момент передано в суд. С учетом прошлогодних 1 тыс. 700, это… около 4 тыс. коррупционеров, которые находятся в судах", — сказал генпрокурор.

Ранее стало известно, что в 2016 году полиция выдворила с территории Украины 14 "воров в законе", подконтрольных российской ФСБ. Узнать больше о злоумышленниках можно здесь.