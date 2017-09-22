Генпрокуратура уличила ОККО в продаже бодяжного бензина

22 сентября 2017, 13:31

Топливо реализуется за наличный расчет покупателям, а полученные денежные средства распределяются между соучастниками в заведомо оговоренных долях.

Генпрокуратура Украины

Известная в Украине сеть АЗС ОККО, позиционирующая себя лидером топливного рынка, проходит по делу ГПУ, как самый настоящий бодяжник.

Об этом сказано в решении Печерского суда г. Киева, доступном в Реестре судебных решений, сообщает "Багнет".

В указанном документе, от 28 августа, речь идет о том, что следователь ГПУ просит суд разрешить ему провести обыски у интернет-провайдера "Укрнет", где изъять необходимую для дальнейшего расследования дела информацию.

Уголовное производство ГПУ открыто по ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины, то есть, по фактам незаконного изготовления подакцизных товаров, уклонения от уплаты налогов, и получения/предложения неправомерной выгоды.

Суть дела сводиться к тому, что ряд компаний осуществляли таможенное оформление импортных товаров через посты ГФС без проведения надлежащих досмотров и проверок. За это сотрудники таможни, по данным следствия, получали неправомерную выгоду.

Более того, согласно данным Департамента защиты экономики Нацполиции, установлено, что ряд топливных компаний действуя по предварительному сговору со служебными лицами ГФС в местах хранения подакцизных топливно-смазочных материалов занимались тем, что изготовляли бодягу.

 "…в местах хранения нефтепродуктов нелегально изготавливают подакцизные товары — горюче-смазочные материалы путем смешивания компонентов топлива с добавками, фальсификации объемно-количественных и температурных показателей остатков топлива в резервуарах, а также использованием других способов.

Указанные действия позволили за период 2016-2017 годов систематически и незаконно образовывать излишки топлива на суммы свыше 10 млн грн.

В дальнейшем топливо реализуется за наличный расчет покупателям, а полученные денежные средства распределяются между соучастниками в заведомо оговоренных долях", — сказано в решении суда.

Среди компаний, которые промышляют таким видом бродяжничества значится и ПП "Окко-бизнес контракт" бизнесмена с Западной Украины Виталия Антонова.

Полный перечень "бодяжников" выглядит так:

ООО "Альянс ойл Украина" (код ЕГРПОУ 34531124),

ООО "Експоойл" (код ЕГРПОУ 41151048),

ООО "Авантаж 7" (код ЕГРПОУ 33831847),

ООО "НБК 2015" (код ЕГРПОУ 40085954),

ООО "Интерим сервис" (код ЕГРПОУ 24778112),

ООО "Интер роял" (код ЕГРПОУ 40637105),

ООО "Компания" Интек" (код ЕГРПОУ 37571977),

ООО "Октан групп" (код ЕГРПОУ 38334875),

ООО "Рассвет оил трейд" (код ЕГРПОУ 37136301)

ООО "Импорт транс сервис" (код ЕГРПОУ 39608851),

ООО "Окко-бизнес контракт" (код ЕГРПОУ 33614922).

Добавим, что ОККО является активным участником тендерных процедур госорганов. Следовательно, не исключено, что компания не только авто украинских водителей заправляет некачественным топливом, но и поставляет его на нужны армии, железной дороги или полиции. 

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ГПУ ОККО бодяга
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