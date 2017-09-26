Украинцам могут разрешить арендовать квартиры с правом выкупа

Кабинет министров к концу 2017 года может разрешить украинцам арендовать квартиры с правом выкупа.

Такую программу разработало Государственное ипотечное учреждение, пишет ТСН.

Стать владельцем жилья в лизинг можно будет через 20 лет, обещают чиновники. К тому же без первого взноса и по умеренной ежемесячной выплате.

Сейчас готовится пилотный проект — первые 100 квартир собираются "раздать" в Киеве до конца этого года. А вот со следующего чиновники планируют охватить все регионы.

По их просчетам, квартира общей площадью около 50 квадратных метров по условиям лизинга на 20 лет будет стоить в среднем 5200 гривен ежемесячно.

Вот только стать в очередь на жилье — в городском или районном совете — смогут не все. Эту программу разрабатывали прежде всего для обеспечения воинов АТО. Следующим шагом в правительстве планируют обеспечить всех граждан Украины, которые получают зарплату из государственного бюджета, а в последствии — вообще всех граждан Украины, которые захотят участвовать в этой программе.

Застройщики настроены скептически относительно таких планов, ведь десять тысяч гривен за квадратный метр (цена, по которой государство планирует выкупать жилье) в нынешних реалиях — нереальна.

Читайте больше по теме: Прогуляемся по столичному рынку недвижимости?

Видео: ТСН