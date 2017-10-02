Вадим Рабинович: поднять покупательную способность населения и простимулировать бизнес — главные задачи государства

2 октября 2017, 13:35

У Украины есть "три кита", на которых нужно строить экономику, говорит политик.

Вадим Рабинович

Главными задачами государства в данный момент являются повышение покупательной способности населения и создание условий для развития бизнеса.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

"Неумелые менеджеры, которым доверена экономика страны, должны понять, что у государства сейчас всего две основные задачи: поднять покупательную способность населения, а также отпустить бизнес, дать ему дышать и развиваться. И тогда экономика совершит чудеса. А у нас все "чудеса" — на оффшорных счетах этих менеджеров далеко от Украины, они все чудеса обменяли на транши МВФ, которые потом сами же и разворовали!" — заявил Рабинович.

По его мнению, у Украины есть "три кита", на которых нужно строить экономику, и первый из них — агропромышленный комплекс.

"Сегодня каждая страна, чтобы выиграть в этой гонке за благополучие, должна видеть свои плюсы и минусы. У нас есть три кита, на которых мы должны строит свою экономику. В первую очередь — это аграрный комплекс. У нас невероятные возможности в этом отношении, мы уже наработали целый пакет законопроектов в этой отрасли", — констатировал народный депутат.

При этом он еще раз подчеркнул, что сейчас, когда не налажен корректный учет земли, продавать ее ни в коем случае нельзя.

"С тремя восклицательными знаками говорю о том, что нам нельзя продавать землю сейчас, когда нет даже ее учета. В Украине необходимо создавать крупные агрокомплексы и ни в коем случае не брать больше кредитов МВФ. Я слышал высказывание нашего министра финансов, где он говорит о том, что не видит Украину сотрудничающей с МВФ. А теперь скажите, зачем эти бараны отдали все, что у нас было МВФ, продали все что живо и дышало? Почему брали кредиты в МВФ под безумные проценты?" — возмутился Рабинович.

Он высказал уверенность, что, помимо аграрного сектора, в Украине необходимо развивать хай-тек.

"Без него мы погибнем, отстанем навсегда... Страны, которые не имеют серьезных сырьевых ресурсов, обязаны развиваться в чем-то другом. Для нас хай-тек — это выход. Десятки тысяч украинцев работают в иностранных фирмах в сфере хай-тек, потому что Украине они не нужны и не могут применить свои знания. Если мы видим, что это наше преимущество, — мы обязаны его развивать", — убежден политик.

"Третьим китом" украинской экономики, по его словам, должна стать надежная банковская система.

"И третье — это банки. Четкой, надежной и строгой банковской системы в общении между Востоком и Западом сегодня не существует. Если нам удастся построить эту систему, мы сможем миллиарды зарабатывать, используя выгодное геополитическое расположение. Это три основных кита, на которых должно стоять экономическое развитие Украины.  Если мы это поймем и начнем воплощать — буквально за год-два выйдем из кризиса", — отметил парламентарий.

Он также рассказал о программе экономического развития Украины, которую разрабатывает партия "За життя" при участии западных "акул бизнеса".

"Умное правительство должно думать стратегически, а не заниматься дерибаном экономики страны и осваиванием потоков. В очередной раз Украине дали 11-е снизу место из 156 стран по возможностям ведения бизнеса, где-то между Сенегалом и Сирией. Власть должна создавать условия для ведения бизнеса, а не наоборот, убивать его налогами!.. Мы сейчас разрабатываем программу экономического развития страны, будем ее утверждать на международном уровне, подтверждать у "акул бизнеса", чтобы они направляли сюда инвестпотоки. Мы должны холить и лелеять частный бизнес, чтобы деньги появились в Украине", — резюмировал Вадим Рабинович.

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