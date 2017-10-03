Непобедимая Nokia 6: корпус и испытания на прочность

3 октября 2017, 14:41

Смартфон от Nokia — это добротная вещь, на которую можно положиться.

В мае компания HMD Global начала продажи своих новеньких Nokia, среди которых один Nokia 6 был доступен к покупке пока только в Китае и оказался распродан за 1 минуту. Так или иначе, а триумф и ажиотаж присутствовал уже от громкости бренда и ностальгии, которая заполонила сердца пользователей. Одно из свойств, которое ассоциируется у нас с Нокиа — это прочность. И сами сотрудники компании знают это. Поэтому вскоре после анонса они подлили в огонь масла, заявив о степени надежности корпуса. Они убедили покупателей в том, что новинка переживет температуру от –45 до +85 градусов, а также уровень влажности в 97 процентов. Чем вызвали не только бешеную популярность Nokia 6, но и желание проверить столь смелые заверения на практике.

Из чего сделан Nokia 6?

Китайский аппарат выполнен в форме гладкого прямоугольника с острыми гранями. Изготовлен корпус из цельного куска металла: алюминий обрабатывался на протяжении 55 минут методом точной фрезеровки. На лицевой панели мы видим 2.5D-покрытие из стекла Corning Gorilla Glass. Напомним, что результаты краш-тестов Gorilla Glass впечатлили. В комплекте это дает цельный корпус, плотную сборку и повышенную прочность изделия в любых условиях.

Вокруг экрана небольшая черная рамка, внизу сенсорные кнопки и "Home". В боковые грани корпуса вмонтированы внешние динамики (2 шт.), разъемы для зарядного устройства и наушников. На задней панели модуль камеры со вспышкой. В продажу поступило несколько цветовых вариантов оформления и отделки корпуса:

— Стандартные 4 цвета: черный, серебристый, синий, розовый.

— Глянцевая черная версия.

— Белый оттенок с другой вариацией встроенной и оперативной памяти.

Краш-тесты Nokia 6: огнем, ножом и ломом

Так сложилось, что производителям стоит подкреплять смелые заявления о продуктах собственными доказательствами. Иначе это сделают другие. Так дело обстоит и с Нокиа: все вокруг вызвались тестировать смартфон на прочность к ударам, изгибам и падениям.

— Самый популярный ролик на YouTube-канале от JerryRigEverything демонстрирует стандартную процедуру проверки. Смартфон выдерживает царапание дисплея до 6-го уровня. Но под воздействием огня он сдался: пиксели почернели спустя несколько секунд. Зато так же быстро восстановились. Защитные материалы на камере, сканере отпечатков и в динамиках определенно нелишние. Однако задняя крышка сдалась уже на канцелярском ноже. Металл против него оказался беспомощным. Хотя радует, что рекордную прочность смартфона в своей практике блогер признал: ведь согнуть его пополам не удалось.

— Другие пользователи кололи аппаратом грецкие орехи и роняли Нокию на пол из кафеля. Результаты тоже остались превосходными: орехи расколоты, разве что пол остался цел и Nokia 6 его не разбила. Со смартфоном тоже все в порядке.

— На канале EverythingApplePro проводился так называемый "дроп-тест", причем в сравнении со старой моделью Nokia 3310. Результат удивил: кнопочный телефон лишь рассыпался из раза в раз, когда "шестерка" никак не отреагировала. Оба смартфона поддались лишь высоте со стремянки: Gorilla Glass треснул по всей поверхности, но матрица все еще работала. Сломалась ее часть уже при падении с моста, хотя она все еще была в рабочем состоянии.

Итак, пользователи Nokia 6 имеют дело с высокостойким корпусом, специально рассчитанным на малоприятные условия. Увидев один раз то, что с аппаратом вытворяют на тестировании, можно поверить, что он выдержит попадание в снег, воду и огонь. Значит это не очередной выпуск китайского аппарата в красивом оформлении с надписью "Нокиа". Это добротная вещь, на которую можно положиться. Поэтому заходите на сайт Comfy.ua и ожидайте, когда Nokia появится в продаже: https://comfy.ua/smartfon/brand__nokia/.

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