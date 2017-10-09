Суд арестовал директора "Укргазвидобутку", но можно вести 5 миллионов залога

Харьковский райсуд Харьковской области по ходатайству прокуратуры избрал арест с альтернативой залога в качестве меры пресечения директору ЧАО "Укргазвидобуток" Вадиму Мохову.

Об этом сообщает информагенство "Интерфакс-Украина".

"Суд определил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения 5 млн грн. Мы ходатайствовали о большей сумме залога — 32 млн грн", — заявили в пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По словам собеседника агентства, решение будет ли прокуратура подавать апелляцию, еще не принято.

В свою очередь адвокат Мохова Олег Головков сообщил, что защита намерена обжаловать меру пресечения.

"В понедельник внесем залог. И обязательно будем подавать апелляцию на меру пресечения", — сказал Головков.

Агентство напомнило, что директор ЧАО "Укргазвидобуток" В.Мохов был задержан вечером 5 октября. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 240 (незаконная добыча) и ч.5 ст.191 (присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением).

"Установлено, что действие специального разрешения на пользование недрами указанным ЧАО, было приостановлено в связи с невыполнением предписания Госгеонедра. Однако предприятие свою деятельность не остановило и продолжило добывать газ и газовый конденсат незаконно. По предварительным данным, эта деятельность нанесла многомиллионные убытки", — сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре утверждают также, что объявление подозрения и задержание Мохова происходило в соответствии с законодательством. Однако адвокат директора ЧАО утверждает, что задержание проводилось с многочисленными нарушениями уголовно-процессуальных норм.

"Я, как адвокат Вадима Мохова, в телефонном режиме договорился, что он прибудет в г.Мерефу на встречу со следователем (Харьковского отдела Нацполиции — Ред.) для допроса в качестве свидетеля. Но по прибытии в райотдел полиции его задержали как лицо, уклоняющееся от следствия, и лишь потом сообщили о подозрении... Следователь обратился с ходатайством о задержании моего подзащитного как лица, скрывающегося от органов следствия, хотя это не соответствует действительности. Вадим Мохов все время сотрудничал со следствием, продолжал выполнять функции директора компании, не менял места жительства и работу, был доступен по всем видам связи", — сообщил Головков.