Эксперт предупредил украинцев: доступ в Интернет подорожает на половину

Глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что в ближайшие полгода операторы поднимут цены на доступ в Сеть не менее чем на 50%.

Об этом он рассказал UBR.ua.

В то же время эксперт подчеркнул, что сейчас каждый оператор определяет сам, на сколько повышать стоимость своих услуг.

"Но уверен, что рост цен составит в ближайшие полгода не менее 50%. Что, как по мне, крайне мало. Потому рост цен сохранится и в дальнейшем", — отметил собеседник.

Ранее в Ассоциации фермеров и частных землевладельцев сообщили, что в ближайшие месяцы в Украине на 20% подорожают хлеб, молоко и мясо, специалисты объясняют это участившимися случаями заболевания свиней на африканскую чуму, а также недостатками в налоговой сфере.