США могут увеличить финансовую помощь для Украины в 2018 году

24 октября 2017, 09:28

Есть решение в Сенате о выделении Украине не меньше, а даже больше финансов, чем в прошлом году, отметил дипломат.

Соединенные Штаты Америки в проекте государственного бюджета на 2018 финансовый год заложили финансовую помощь для Украины в таком же, если не в большем размере, нежели в 2017-м, поэтому все разговоры о сокращении поддержки являются политическими спекуляциями.

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает Укринформ.

"Очень важно, чтобы то, что распространяется во внутриполитической борьбе в Украине – о якобы сокращении помощи со стороны Соединенных Штатов — не воспринималось в Украине за чистую монету. Факты говорят о другом: на сегодня есть решение в Сенате — выделить не меньше, и даже больше (финансов в поддержку Украине. — ред.), чем в прошлом году", — отметил дипломат.

По его словам, сейчас этот вопрос рассматривается в Палате представителей. "Моя встреча в Комитете по вопросам ассигнований показала, что там также будет примерно такая же цифра (как и в Сенате. — ред.)", — отметил Чалый.

В результате, по его словам, в общем бюджете следует ожидать уровень поддержки не меньше, чем был принят на этот год.

"То есть, мы получим такую же поддержку и, я думаю, она даже будет увеличена", — подчеркнул украинский посол.

Он напомнил, что Украина уже имеет выделенную помощь в размере 150 миллионов долларов от Пентагона на учебные программы украинской армии и на силы специальных операций. Посол также отметил, что сейчас ожидаются дополнительные средства на контрбатарейные радары, противоминное и контрснайперское оборудование, БПЛА и другие средства.

В то же время, Чалый подчеркнул, что не стоит сосредотачивать внимание лишь на выделении помощи, хотя эти 600 млн долл. ежегодно являются важным фактором.

"Но нам надо сейчас переходить на другой уровень сотрудничества с Соединенными Штатами. Это совместное производство боеприпасов, вооружений, и выставка AUSA, на которой Укроборонпром представлял образцы нашей продукции, говорит о том, что у нас есть возможности", — отметил дипломат.

В этой связи он выразил надежду на появление новых двусторонних проектов уже в следующем году в сферах самолетостроения, производства тяжелой техники, а также кибербезопасности.

"Я надеюсь, что Украина в будущем будет самой важной страной региона для того, чтобы гарантировать безопасность в этой части мира", — подчеркнул посол Украины в США.

 Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина приблизилась к принятию решения США о предоставлении летального оборонительного вооружения.

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Украина США помощь финансирование Чалый
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