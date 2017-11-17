Задержан генерал-майор ВСУ, подозреваемый в растрате миллионов гривен

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что военная прокуратура задержала начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба генерал-майора армии Андрея Алимпиева.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, задержанного правоохранители подозревают в растрате 2,4 млн гривен в пользу двух ООО при закупке горючего.

"Будем ходатайствовать об аресте и отстранении от занимаемой должности", — отметил глава Генпрокуратуры.

Напомним, в октябре НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему растраты бюджетных средств в сумме более 149 млн гривен при закупке топлива для Минобороны, тогда были задержаны две "шишки" из оборонного ведомства.