СМИ узнали, как Минобороны хотело заменить мясо на кефир в пайках военных

4 декабря 2017, 15:59

Эксперты предложили комитету Кабмина после рассмотрения вернуть проект постановления на доработку оборонному ведомству.

Правительственному комитету предложили после рассмотрения вернуть проект постановления на доработку

Министерство обороны предложило Кабинету министров внести изменения в утверждении норм продуктов питания военнослужащих ВСУ и других военных формирований, правительственные эксперты пришли к выводу, что инициатива может привести к снижению калорийности и сбалансированности норм питания.

Такой проект постановления Кабмина ведомство внесло на рассмотрение правительственного комитета 30 ноября, в нем Минобороны предлагает разрешить ему, МВД и СБУ проводить замену одних продуктов другими в пределах стоимости норм питания и пищевой ценности продуктов, в частности, мяса на кефир, пишут "Наші гроші".

"Действие постановления планируют распространить на военных, которые принимают участие в международных учениях, в том числе во время инструктажа иностранных специалистов, а также в пунктах постоянной дислокации, в учебных центрах, на полигонах и на территории проведения антитеррористической операции", — отмечается в статье.

В заключении правительственных экспертов, подписанном директором Департамента по вопросам безопасности Павла Прыгунова, говорится, что Минобороны хочет распространить на ВСУ действие раздела №1 постановления №426 от 29 марта 2002 года, который предусматривает "специальную замену" для экипажей судов и кораблей, которые несут службу за пределами Украины, а также для экипажей подводных лодок. Эти нормы разработаны с учетом специфики военно-морского флота.

Правительственные эксперты указали, что спецзамена предполагает замену мяса первой категории (говядина, свинина, баранина, телятина) на "молоко сухое, сухую простоквашу и кисломолочные продукты" в соотношения 1:0,7. Но такая замена не предусмотрена нормами, которые действуют в ВСУ. Эксперты указывают, что применение такой замены может подорвать моральный дух в армии и создать социальную напряженность среди личного состава, особенно в зоне проведения АТО, и повлиять на калорийность питания. Также эксперты считают, что "некоторые положения проекта недостаточны для понимания и неясно изложены, допускают двойное прочтение".

Правительственные эксперты указали, что спецзамена предполагает замену мяса первой категории (говядина, свинина, баранина, телятина) на "молоко сухое, сухую простоквашу и кисломолочные продукты" в соотношения 1 к 0,7.

Такая замена не предусмотрена нормами, которые действуют в ВСУ. Аналитики указали, что применение такой замены может подорвать моральный дух в армии и создать социальную напряженность среди личного состава, особенно в зоне проведения АТО, и повлиять на калорийность питания.

Также эксперты считают, что "некоторые положения проекта недостаточны для понимания и неясно изложены, допускают двойное прочтение". Правительственному комитету было предложено после рассмотрения вернуть проект постановления на доработку Минобороны.

Фрагмент из заключения правительственных экспертов

Напомним, в октябре Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили коррупционную схему растраты бюджетных средств в сумме более 149 млн гривен при закупке топлива для Минобороны, тогда были задержаны две "шишки" из оборонного ведомства.

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Кабмин продукты Минобороны питание постановление
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