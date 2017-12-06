В "ЛНР" завод вместо вагонов начал выпускать мусорные баки: фото

Во временно оккупированном террористами "ЛНР" городе Кадиевка (бывший Стаханов) местный вагоностроительный завод начал выпускать мусорные баки-контейнеры.

Такое сообщение опубликовано на сепаратистском портале "Луганский информационный центр".

"Более 30 контейнеров были изготовлены ПАО "Стахановский вагоностроительный завод" по заказу администрации города за счет средств государственного бюджета", – говорится в тексте.

Как сказал руководитель предприятия Эдуард Янов, даже этот небольшой заказ является существенным подспорьем для завода.

Напомним, Россия отменила льготы для предприятий ЛНР и ввела ввозные пошлины.