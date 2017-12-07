Нардепы хотят увеличить себе зарплаты до уровня окладов Кабмина, названы сумы

В Верховную Раду внесли проект постановления №7172 "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины", которым предлагается повысить зарплату парламентариев.

Об этом свидетельствует повестка дня Рады, пишет Обозреватель.

"Установить размер должностных окладов народных депутатов Украины на уровне должностных окладов членов Кабинета министров, исходя из размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года", — говорится в проекте постановления.

Кроме того, документ предусматривает увеличение общего месячного фонда для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины до 25 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Согласно документу, планируется установиться такие оклады:

– для главы Верховной Рады 12 прожиточных минимумов – 20,4 тысяч гривень;

– для первого заместителя Верховной Рады 11,5 прожиточных минимумов – 19,55 тыс. грн;

– для заместителя главы Верховной Рады 11 прожиточных минимумов –18,7 тыс. грн;

– для глав комитетов Верховной Рады или руководителей депутатских фракций –10,5 прожиточных минимумов 17,85 тыс. грн;

– для глав подкомитета Верховной Рады 10,3 прожиточных минимумов – 17,51 тыс. грн;

– для членов комитета Верховой Рады, т.е. почти для всех нардепов,10 прожиточных минимумов – 17 тыс. грн.

Напомним, сейчас прожиточный минимум для трудоспособных составляет 1684 гривен, а с 1 декабря он должен составить 1762.

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