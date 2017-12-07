В Раде депутаты проголосовали за закон "Купуй українське"

Депутаты Верховной Рады приняли за основу законопроект №7206, который СМИ прозвали как "Купуй українське".

Соответствующее решение поддержал 241 народный избранник, сообщается на официальном интернет-портале украинского парламента.

"Этот закон позволит сократить импорт до 25%, что приведет к увеличению темпов экономического развития. С этой целью мы предлагаем изменения в закон о тендерных закупках, чтобы поставить их на службу закону Украины", — заявил один из авторов законопроекта Виктор Галасюк.

По его словам, ежегодно через систему государственных закупок за деньги украинцев на сумму свыше 100 млрд гривен приобретается импортная продукция, которую вполне можно производить и в стране.

К слову, согласно подсчетам Минэкономразвития и торговли, непосредственно иностранных компаний среди участников и победителей в публичных закупках — не более 1%, в то время как импортные товары в общем объеме госзакупок составляют 27%.

Авторы законопроекта предлагают выделить категории товаров, работ или услуг, закупки которых будут осуществляться исключительно по ценовому критерию. Для всех остальных он предусматривает критерии неценовые.

Всего в документе предлагается предоставлять во время госзакупок преференции украинским предприятиям, причем даже в том случае, если их услуги будут стоить дороже на 43%.

Напомним, ранее депутаты Рады профинансировали медреформу с 2018 года.