Климкин ответил новому премьеру Польши: "Украинские заробитчане спасают вашу экономику"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление польского премьера Матеуша Моравецкого о большом количестве украинских беженцев в Польше.

По его мнению, украинские рабочие в Польше вносят значительный вклад в ее экономику, пишет "112 Украина".

"Мы реально спасаем польскую экономику, поскольку украинцы там работают. Я знаю случаи, когда украинцам предлагают большую зарплату, поскольку они более гибкие, очень сфокусированы на том, что делают", — говорит министр.

Также глава украинского МИД отметил, что, по оценкам ведомства, сейчас в Польше находится около 1 млн украинцев.

"МИД оценивает, что почти 1 млн украинцев в Польше. Так кто кого спасает? В данном смысле мы спасаем польскую экономику. Но с нашими польскими друзьями мы всегда будем разговаривать как с друзьями по всем вопросам, включая вопрос нашей исторической памяти", — добавил Климкин.

Напомним, что новый премьер Польши Матеуш Моравецкий в первый же день работы на посту заявил, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде, а такие события, как "геноцид на Волыни", забывать нельзя.