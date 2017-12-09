Посол США "ткнула носом" власти Украины в борьбу с коррупцией

Посол США в Украине Мари Йованович считает, что украинским властям еще многое нужно сделать для борьбы с коррупцией.

В нашей стране власти стали более открытыми для граждан, приводит ее слова в Twitter-аккаунте посольство США в Украине.

"... хотя украинская власть... совершила много достижений в борьбе с коррупцией, начиная с 2014 года, все-таки мы все признаем, что этот путь еще не пройден и многое еще нужно сделать", — отметила Йованович.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что срыв расследования Национального коррупционного бюро коррупции на высоком уровне вызывает обеспокоенность желанием Украины бороться с подкупностью.