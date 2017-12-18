Курс доллара в обменниках готовится пробить новую психологическую отметку

Стоимость покупки доллара в киевских обменниках повысилась до диапазона 28,4-28,8 грн/долл., продажи – до 27,90-28,00 грн/долл.



Как сообщает УНИАН, при этом стоимость евро составляет уже 32,90-33,60 грн/евро. Стоимость американской валюты в "Ощадбанке" осталась на уровне пятницы, 15 декабря: 27,40/27,98 грн/долл. При этом издание отмечает, что купить валюту в двух отделениях банка на Крещатике не удалось.



По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 27,8967 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 276 сделок на сумму 142,06 млн долл.

В то же время в Нацбанке Украины заявляют, что фундаментальных причин для девальвации украинской гривни на сегодня нет, и текущая волатильность валютного рынка обусловлена сезонными и психологическими факторами.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге.

"Фундаментальных причин для девальвации на сегодня действительно нет", - сказал Сологуб. По его словам, текущая волатильность валютного рынка является сезонной, повторяясь из года в год. "С другой стороны, есть психологические факторы, и отсутствие сотрудничества с МВФ – один из них", - добавил Сологуб. При этом в Нацбанке назвали ключевые риски для финансовой стабильности в Украине.



Читайте также

В МВФ предупредили о высоких рисках в бюджете Украины на 2018 год — Reuters