"Замороженные пенсии и зарплаты". Эксперт объяснил, почему Украину ждет технический дефолт

23 января 2018, 15:56

МВФ настаивает на том, что Украина должна перейти к капиталистическому методу ценообразования на энергоносители.

Украину ждет дефолт, считает Олег Соскин

Украина может существовать без денег МВФ если умерит свои аппетиты, однако в фонде дали четко понять: не будут сотрудничать по модели, предложенной правительством Владимира Гройсмана.

По словам директора Института трансформации общества Олега Соскина, МВФ не устраивает то, что цена на газ в Украине не соответствует рыночной, а дополнительное финансирование и субсидирование из государственного бюджета дезорганизует денежно-финансовую систему страны.

Кроме того, МВФ призывает Украину прекратить финансирование убыточных госпредприятий из государственного бюджета и вообще не выплачивать дотации и социальные субсидии, отметил Соскин в комментарии Главреду.

"МВФ указывает на то, что Украина сделала почти всю банковскую сферу государственной, формирует уставные фонды госбанков за счет облигаций внутреннего государственного займа, то есть просто их "накачивает воздухом", а потом монетизирует их через покупку этих облигаций на вторичном или третичном рынке. А затем через рефинансирование коммерческих банков эти облигации скупает НБУ, и, таким образом, создает скрытую эмиссию", — указал эксперт.

В этой связи, по его мнению, Украину ждет технический дефолт.

"Для простого украинца дефолт будет значить следующее. На какой-то период прекратятся выплаты пенсий пенсионерам и зарплат бюджетникам (учителям, врачам и прочим). Естественно, зарплаты бюджетникам будут также и урезать — платить же нечем. Будут "заморожены" пенсии и минимальные зарплаты. Будет инфляция, она уже есть… Цены на все виды товаров взмоют вверх, потому что они привязаны к доллару. Цены вырастут, а доходов не будет…", — добавил Соскин.

Он также напомнил, что в бюджете на 2018 год заложен курс на уровне 30 гривень за доллар.

"Но, если НБУ не удержит его сейчас с помощью рыночных механизмов, и случится обвал, и доллар уже на этой неделе пробьет планку в 30 гривен, начнется паника, и "отскок" может быть и до 35, и до 40 гривен за доллар", — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее экс-министром экономики Украины Виктор Суслов на чате в "Главреде" заявил, что без внешнего финансирования Украине угрожает дефолт и крах экономики.

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пенсии МВФ зарплаты дефолт Соскин
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