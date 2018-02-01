В Facebook запретили рекламу криптовалюты

В социальной сети Facebook запретили размещать на своей платформе рекламу криптовалюты.

Об этом написал в своем блоге директор по управлению продуктами компании Роб Лезерн, сообщает 112 Украина.

Соответствующие ограничения предусмотрены новой рекламной политикой Facebook.

"Два наших основных принципа относительно рекламы отражают наши убеждения в том, что объявления должны быть безопасными и мы прежде всего создаем их для людей", – отметил Лезерн.

В Facebook заявили, что в соцсети нет места рекламе, которая вводит пользователей в заблуждение.

Помимо криптовалют, соцсеть будет блокировать объявления о бинарных опционах и первичном размещении монет (ICO).

Ранее руководство Facebook сообщило о том, что соцсеть будет отдавать приоритет местным новостям для показа пользователям в ленте новостей.

Напомним, ранее американский миллиардер предупредил: криптовалюты ждет плохой конец.